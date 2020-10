Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? L’amica della showgirl rompe il silenzio in tv

(A 'Mattino 5' Micaela Ottomano nega che tra la sua migliore amica Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti ci sia una storia d'amore)

Elisabetta Gregoraci è fidanzata? Davvero la ex signora Briatore sarebbe entrata nella Casa del GF Vip proclamandosi single mentre fuori ad aspettarla ci sarebbe il pilota Stefano Coletti? Le domande sulla vita sentimentale della showgirl tengono banco in queste ore sui social come in tv, dove le dichiarazioni di Arianna David hanno scatenato un polverone tale da necessitare un ritorno sull’argomento nella diretta odierna di ‘Mattino 5’, talk show in cui nei giorni scorsi aveva assicurato di essere a conoscenza della presunta relazione. A smentire seccamente la ex Miss Italia con un post su Instagram erano state Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, e la sua migliore amica Micaela Ottomano. Oggi quest’ultima è stata ospite di Federica Panicucci per ribadire quanto affermato sui social, ovvero che Arianna David non possa essere a conoscenza di simili dettagli e che la showgirl è davvero single come ha sempre sostenuto.

“Nessuna storia con Stefano Coletti. Elisabetta Gregoraci è single”

Micaela Ottomano ha smentito che Elisabetta Gregoraci sia legata al pilota Stefano Coletti: “Stefano lo conosco nel senso che è amico di Elisabetta del gruppo di Montecarlo. So che Elisabetta è entrata da single nella Casa, che non ha alcuna relazione. I colpetti sul cuore sono un po’ per tutti noi”, ha affermato l’avvocato amica storica della showgirl in riferimento al ‘segno’ che spesso Elisabetta rivolge alle telecamere del GF: “Abbiamo una chat e prima di entrare nella Casa lei aveva detto che ogni volta che ci avrebbe pensato, si sarebbe data questi colpetti sul cuore. Sul fatto che qualcuno la pensa fuori non c’è nulla di male”. Incalzata sul tatuaggio che Elisabetta avrebbe in comune con Stefano, Ottomano ha aggiunto: “Non mi risulta che abbia lo stesso tatuaggio di Coletti. C’era un patto tra noi di mandarci questi messaggini che vogliono dire “Vi penso, mi mancate”.

Il confronto tra l’amica di Elisabetta Gregoraci e Arianna David

Micaela Ottomano, amica di Elisabetta Gregoraci da 18 anni, ha poi smentito la conoscenza che, al contrario, Arianna David sostiene di avere con la showgirl: “Sia io che Marzia, sorella di Elisabetta, siamo rimaste basite sulla notizia della presunta amicizia con la signora Arianna David che ha fatto pubblicamente delle dichiarazioni”. La David, però, ha confermato quanto già dichiarato, raccontando di conoscere anche Flavio Briatore che aveva pubblicato un post contro di lei.

“È stato socio con il padre dei miei figli in un’azienda. L’ho conosciuto, ci ho parlato, mi conosce benissimo. È vero che è tanti anni che non ci vediamo ma questo non toglie che non mi conosca bene”, ha detto dell’imprenditore. Quanto al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci: “Ho una chat lunghissima di anni, ci siamo sentite anche la sera prima che entrasse nella Casa”, ha aggiunto: “Le avevo detto che Federica Panicucci mi aveva preso a Mattino5 e che se ci fosse capitato di parlare del GF l’avrei difesa. Mi ha risposto con cose bellissime, mi ha scritto addirittura che mi adora”.