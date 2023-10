Elisabetta Gregoraci e i succhiotti del figlio Nathan: "Col dolcevita ad agosto"

"Non sono fidanzato, ma ho il cuore occupato", queste le parole di Nathan Falco Briatore oggi a Verissimo, dove è stato ospite insieme a sua madre, Elisabetta Gregoraci. Il figlio di Briatore e della showgirl ha 13 anni e quanto pare è già un tombeur de femmes.

Incalzata da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci ha raccontato un episodio accaduto questa estate: "Ad agosto entra in casa con un dolcevita. 'Mamma, ti devo dire una cosa'. Mi sono preoccupata. Tira giù il collo, vedo tutto viola e penso che si è menato con qualcuno. 'Hai fatto a botte?' gli ho chiesto, e mi risponde: 'No mamma, sono succhiotti'. Io mai ci sarei arrivata. Anche un'altra volta è successo". Un racconto esilarante, fatto davanti alle risate della padrona di casa.

I toni si sono fatti più seri quando si è aperto il discorso sul futuro scolastico di Nathan. "Il papà lo vorrebbe mandare in collegio in Svizzera" ha detto la showgirl, confessando: "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove. Adesso vediamo. Il papà è proprio convinto di questa cosa, io un pochino meno". Infine, sul rapporto con l'imprenditore, ha detto: "Sono una ex moglie un po' inusuale. Di solito ci sono i litigi, i dispetti, tra noi non c'è mai stato niente di tutto questo. La serenità di Nathan è grazie a quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Siamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza, a Montecarlo. Siamo quasi tutte le sere a cena insieme".