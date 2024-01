"Elisabetta Gregoraci in tv perché raccomandata da Briatore": la showgirl risponde

Il 2024 inizia con una bella novità per Elisabetta Gregoraci. Dal 29 gennaio la showgirl torna in tv con un nuovo programma su Rai2 - Made in Italy - al fianco di Gigi e Ross. Nonostante la sua carriera sia avviata da tempo e nonostante la datata separazione da Flavio Briatore, però, c'è ancora chi le dà della raccomandata, sostenendo che sia l'ex marito a garantirle lavoro nel mondo dello spettacolo.

La showgirl, che non è nuova alle critiche, è abituata a farsi scivolare tutto addosso, ma fino a un certo punto, e in un'intervista al Corriere risponde ai detrattori: "È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l'ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente - continua - lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all'inizio".

Oltre all'etichetta della "raccomandata", Elisabetta Gregoraci se ne stacca un'altra di dosso, quella della privilegiata: "Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma - spiega - ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro". Infine, ancora sul rapporto con l'ex marito Briatore: "Posso vincere un Oscar e c'è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano dimostrare un po' di più".