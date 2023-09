Elisabetta Gregoraci e il trattamento anti-age: il suo "multivitaminico" in flebo

Elisabetta Gregoraci come Martina Colombari. Anche la conduttrice si è sottoposta ad un trattamento di bellezza e anti-age. La terapia personalizzata, a cui si è sottoposti solo dopo una visita e una consulenza specifica, consiste nella somministrazione tramite flebo di vitamine, minerali e amminoacidi. A differenza di Colombari, quella di Gregoraci non era una pubblicità e mostrava solo l'asta con attaccate le due sacche contenenti il "multivitaminico", così lo chiama Elisabetta, Martina invece stava sponsorizzando la clinica e nella foto era presente anche l'ex Miss Italia che si trovava distesa su uno dei lettini della clinica.

La clinica scelta da Elisabetta si trova a Milano e sul sito si legge che "è la più evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea" dove realizzano "protocolli integrati altamente performanti ad elevato contenuto tecnologico, per guidarti verso la miglior versione di te stesso grazie ad un perfetto equilibrio tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale". Nell'offerta della clinica c'è anche la cryosuite ovvero un "trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda con temperature che vanno da -85C a -100 C per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti", i trattamenti della Led therapy e l’aromaterapia inalatoria.

Non è una novità che i vip si sottopongano a trattamenti esclusivi e potenzialmente molto costosi, come dimenticare, ad esempio, la maschera facciale con oro a 24 carati il cui costo si aggira intorno ai 100 euro a seduta.