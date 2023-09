Elisabetta Gregoraci incanta Venezia, la conduttrice presenta il suo truccatore: "Con me da 20 anni"

Elisabetta Gregoraci ha conquistato Venezia. La conduttrice ha sfoggiato un look total black con un unico tocco di colore: un grande gioiello dorato incastonato nell'abito e che andava a coprirle il seno sinistro. Gregoraci dovunque vada è sempre molto richiesta, i suoi fan le chiedono foto e autografi e anche ieri in occasione della sua sfilata a Venezia non sono mancati i momenti dedicati alla sua 'famiglia' di follower.

Nelle storie Gregoraci, dopo aver condiviso i momenti del red carpet, ha voluto presentare ufficialmente l'uomo che da ormai 20 anni si occupa del suo make up. Si chiama Luca Ravelli e segue la showgirl praticamente sempre: durante l'estate infatti è stato lui a curare il look per Battiti Live. Ravelli non trucca esclusivamente Gregoraci come si deduce dai post sul suo profilo Instagram spesso ha curato il trucco per dei servizi di moda e tra le sue 'modelle' compare anche Ainett Stephens.

Elisabetta, su Instagram, mentre il suo amato Luca la stava truccando ha anche raccontato un aneddoto sul suo primo anno a Venezia in occasione della Mostra del cinema: all'epoca nessuno lo sapeva ma lei era incinta di Nathan Falco, era di due mesi e mezzo, e l'abito che aveva scelto per il red carpet non le si chiudeva più, poi però grazie alla squadra dei suoi collaboratori tutto era andato per il meglio.