Elisabetta Gregoraci, la vacanza da sogno in Grecia con il fidanzato: le foto

Il 14 agosto Elisabetta Gregoraci è atterrata in Grecia. La conduttrice di Battiti Live è in vacanza a Santorini in compagnia del fidanzato Giulio Fratini, le foto insieme ancora non sono state pubblicate, ma i due sono molto riservati e non stupisce che ancora non abbiano condiviso un selfie insieme.

Questa per Gregoraci e Fratini non è la prima vacanza insieme quest'estate i due infatti a luglio sono andati a Capri e tra una gita in barca e una cena al ristorante c'è scappato anche il primo selfie insieme. La loro relazione sembra andare a gonfie vele e da quando si sono fidanzati hanno sempre cercato di ritagliarsi momenti per stare insieme, come dimenticare, ad esempio, la fuga romantica a Parigi quando ancora il loro amore non era stato 'ufficializzato'.

Il figlio di Elisabetta, Nathan Falco, nel mentre era con il padre, Flavio Briatore, a Monaco in compagnia della sorella Leni Klum (nata dalla relazione tra Briatore e Heidi Klum).