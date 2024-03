"Sempre in giro con i soldi di Briatore". Elisabetta Gregoraci, in vacanza con il figlio, risponde

Elisabetta Gregoraci ha passato alcuni giorni di vacanza con il figlio Nathan Falco a Miami. I due insieme hanno fatto il bagno nell'oceano, si sono rilassati, divertiti e hanno trascorso le serate in ristoranti esclusivi. Giorni madre-figlio che sono andati a incrementare il loro legame.

Sotto alle foto pubblicate su Instagram sono moltissimi i commenti: alcuni sono positivi e sottolineano quanto la conduttrice sia bella e che bel rapporto abbia con il figlio. Altri però sono delle vere e proprie frecciate e ad alcuni di questi Gregoraci ha voluto rispondere. "Vacanze scolastiche quali? Le prossime vacanze sono a Pasqua, non mi sembra che siamo già a Pasqua", le scrive un utente. "Beh non conosce il programma delle scuole internazionali è evidente". "Sempre in vacanza sta grazie ai soldi di Flavio", ha commentato qualcun altro e a questo commento Gregoraci ha replicato con tre faccine sorridenti. "Che brutta bestia l'invidia...", ha preso le sue difese un fan ed Elisbetta gli ha dato ragione: "Proprio così bacioni"