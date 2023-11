Elisabetta Gregoraci in Vietnam con il fidanzato, ma qualcosa va storto: cos'è successo

Non ha scelto il periodo migliore Elisabetta Gregoraci per fare un viaggio in Vietnam con il fidanzato Giulio Fratini. La coppia si trova nel sud-est asiatico da pochi giorni e la vacanza non è partita proprio con il piede giusto.

A raccontarlo è la showgirl su Instagram, dove sta condividendo diverse immagini del loro tour. Arrivati ieri a Hoi An - famosa come la "città delle lanterne" - stanno facendo i conti con il maltempo. Forti piogge e raffiche di vento stanno rendendo complicate le visite nei principali luoghi d'attrazione, ma in generale proprio tutta la vacanza. Questa mattina molto presto, intorno alle 6, ha aggiornato i follower: "Buongiorno! Ci sono stati forti temporali tutta la notte! Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura". Poco dopo, da un ponticello coperto del resort in cui alloggiano, ha mostrato le pessime condizioni meteo ma senza perdersi d'animo non ha rinunciato a uscire, indossando un bellissimo abito tipico.

Di certo non ha trovato il clima che sperava, ma Elisabetta Gregoraci si gode lo stesso questo bel viaggio di coppia, il primo fatto insieme dall'altra parte del mondo. Del resto, quando c'è l'amore c'è sempre il sole.