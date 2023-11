Grappa di cobra e crociera sul Mekong: la vacanza da sogno di Gregoraci in Vietnam (con il fidanzato Giulio)

Elisabetta Gregoraci si trova in Vietnam. La conduttrice con il compagno, Giulio Fratini, sta trascorrendo dei giorni emozionati alla scoperta degli usi, dei costumi e dei sapori vietnamiti. Sul suo profilo Instagram sta pubblicando le esperienze che maggiormente la stanno entusiasmando come ad esempio la realizzazione a mano dei mattoni in una fabbrica nella provincia di Vinhi Long, o come si prepara il pop rice, ma anche la crociera nel delta del Mekong, a bordo di un sampan (tipica imbarcazione asiatica in uso nei fiumi dell’Estremo Oriente) privato sul quale lei e Fratini hanno dormito.Gregoraci ha fatto vedere anche una parte del mercato in cui le hanno mostrato la grappa fatta con il cobra che però ha preferito non assaggiare.

Mentre Gregoraci è in viaggio Nathan Falco, suo figlio, si trova a casa del padre Flavio Briatore. Solo pochi giorni fa tutti e tre si trovavano a Dubai in occasione delle vacanze autunnali di Nathan.

La storia d'amore tra Gregoraci e Fratini

Giulio, giovane imprenditore fiorentino, ha 12 anni meno di Gregoraci e la loro storia d'amore è nata circa un anno e mezzo fa ma solo quest'estate, con delle foto su Instagram, i due hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sarebbero incontrati per caso sul treno, lui non l'avrebbe riconosciuta, almeno fino a quando non ha letto il suo nome sulle valigie, aveva raccontato il settimanale Chi, ma sarebbe rimasto folgorato dalla sua bellezza e quindi gli avrebbe poi scritto un messaggio su Instagram e il resto è storia...

Vivendo lontani, lui a Firenze lei a Monte Carlo, si incontrano tra un impegno di lavoro a un altro e soprattutto quando riescono a prendere le ferie: questa infatti non è la loro prima vacanza, sono stati in Grecia, a Parigi e anche a Capri.