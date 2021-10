Elisabetta Gregoraci in tacchi a spillo al maneggio: il "lato b" è da urlo

Servizio fotografico super sexy per la conduttrice, ex signora Briatore

Pioggia di commenti (e, ovviamente, di complimenti) per l'ultimo shooting fotografico di Elisabetta Gregoraci, che ha organizzato un servizio in un maneggio. Le fotografie, condivise sui popolatissimi canali social della conduttrice, hanno attirato la reazione dei follower tanto da diventare virali. A 41 anni compiuti, Gregoraci sfoggia un corpo super tonico, figlio di allenamenti mirati, di una alimentazione curata e dello zampino di madre natura.

Il servizio al maneggio

In sottoveste glitterata di color verde scuro, Gregoraci cammina per il maneggio lasciandosi immortalre dal fotografo. Le trasparenze lasciano in bella vista le forme sinuose dell'ex signora Briatore. Ai piedi un paio di tacchi a spillo, in testa una acconciatura sperimentata per l'occasione: lunghi capelli mossi e selvaggi.

Oltre quattromila i commenti arrivati in calce al post, tutti di elogio alla conduttrice. Su tutti, quello della storia amica Michela Ottomani: "La vuoi smettere con ste foto", scrive, "Proprio ora che stavo festeggiando il mio onomastico con i collaboratori e stavamo mangiando i dolci".

Elisabetta Gregoraci oggi

Ma quali sono gli attuali progetti professionali di Elisabetta? Reduce dal rilancio mediatico arrivato con la partecipazione al Grande Fratello Vip, la conduttrice ha presentato di recente Battiti Live su Italia Uno e, in attesa di nuovi progetti consoni alla sua immagine, si gode i suoi due milioni di follower su Instagram.

In basso, le foto condivise su Instagram da Elisabetta Gregoraci