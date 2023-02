Elisabetta Gregoraci compie 43 anni, le foto del party super glam (e c'era anche Briatore)

Grande festa per i 43 anni di Elisabetta Gregoraci che ha deciso di festeggiare questa grande tappa della sua vita facendo davvero le cose in grande. E come potrebbe essere diversamente per l'ex moglie di un imprenditore come Flavio Briatore che, nel lusso e nelle pailettes ci sguazza da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Un compleanno, quello di Elisabetta, che ha scelto di fare del glamour il suo tema principale insieme al colore rosa che ha dominato la scenografia del party oltre che l'abito scollatissimo e super sexy della showgirl.

E tra decorazioni scintillanti dove, il nome Elisabetta e il volto della mamma di Nathan Falco, comparivano ovunque, compresi i segnaposti sul tavolo, le luci al led fucsia e un mega allestimento floreale non è mancato il divertimento tra balli e cantate a squarciagola. E con Eli c'erano tantissimi vip amici, pronti a celebrare il compleanno della conduttrice con tutto il loro affetto.

Presente alla festa anche Flavio Briatore, suo ex marito che, attualmente, sta uscendo insieme a Barbara D'Urso ma con cui Elisabetta ha mantenuto un bellissimo rapporto anche dopo la fine del loro matrimonio. Ed è stato proprio lui a organizzare la festa per la sua ex a Monte Carlo a dimostrazione di quanto l'amore per la famiglia sia in grado di superare anche la fine di un matrimonio. E, oltre a Briatore, a brindare a questi 43 anni di Elisabetta, non poteva mancare suo figlio Nathan, di 12 anni, sua sorella Marzia e tantissimi amici come Alan Palmieri, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Matilde Brandi, Fabiola Sciarrabbasi.

E tra il taglio della torta e le cantate insieme agli amici, Elisabetta è apparsa più felice ed euforica che mai anche se alla festa c'era un grande assente, il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini. Pur non essendoci, però, Giulia ci ha tenuto a farle gli auguri social. “Buon compleanno”, ha scritto Giulio nelle sue stories Instagram con tanto di cuoricino e foto insieme alla sua Eli.