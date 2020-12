Ellen Page: "Sono trans, d'ora in poi chiamatemi Elliot"

L'attrice Ellen Page ha ufficialmente cambiato nome, anche sui suoi profili social, in Elliot Page e proprio dai social ha annunciato al mondo di essere trans: "Chiamatemi Elliot". L'attrice di Juno e The Umbrella Academy aveva già fatto coming out nel 2014 e nel 2018 aveva convolato a nozze con la ballerina Emma Portner, ha scritto un lungo post. Oltre due milioni i like arrivati in calce.

"Ciao amici - si legge nel messaggio affidato ad Instagram - voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato di poter scrivere questo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto della mia vita. Provo enorme gratitudine per le persone incredibili che mi hanno supportato in questo viaggio. È difficile descrivere quanto sia straordinario voler bene a me stesso abbastanza da perseguire il mio vero io. Sono stato enormemente ispirato da tante persone nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e per aver lavorato senza sosta per rendere questo mondo un posto più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il sostegno di cui sarò capace e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa".

"Adoro essere trans. E adoro essere queer. E più pienamente accetto la mia identità - ha proseguito - più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero. A tutte le persone trans che affrontano ogni giorno molestie, disprezzo di sé, abusi, e la minaccia della violenza: vi vedo, vi amo, e farò tutto il possibile per cambiare in meglio questo mondo".