Elliot Page mostra la prima foto da transgender sul passaporto : "È la prima volta che mi piaccio"

Elliot Page mostra per la prima volta la sua nuova foto del passaporto dopo il suo percorso da transgender. L'attore statunitense, che tutti conoscevamo con il nome di Ellen, la protagonista del film Juno, oggi è diventato un uomo e, oltre al suo aspetto fisico, lo dimostrano anche i suoi nuovi documenti che lo identificano con un sesso diverso da quello con cui è nato. Elliot ha scelto di condividere con i suoi fan, la sua nuova foto del passaporto, la prima foto di se stesso, in versione uomo, sottolineando la sua gioia nel vedersi, finalmente, come ha sempre desiderato essere.

"Non avrei mai pensato di poter amare così tanto una foto del passaporto" ironizza Elliot, ma dietro questa semplice foto da ragazzo, c'è un lungo percorso di transizione che lo ha reso la persona che ha sempre saputo di essere dentro (e che ora è anche fuori).

In tantissimi hanno commentato la foto con frasi di gioia, cuoricini e congratulazioni per questa tappa importante della vita di Elliot che ora, anche dal punto di vista legale, è finalmente se stesso.