Elliot Page, due anni da transgender: "Da quando sono uomo la mia vita è migliorata"

Un tempo lo conoscevamo come Ellen Page, l'attrice protagonista di Juno, il film che le ha regalato una candidatura agli Oscar a soli 21 anni e che l'ha resa nota in tutto il mondo. Oggi, quella ragazza dai capelli castani, originaria del Canada e con un sorriso che lasciava trasparire sempre un velo di tristezza, ha lasciato spazio a una nuova persona, diventando Elliot, un ragazzo transgender. Ellen ha affrontato un lungo e drastico percorso che l'ha portato a essere Elliot, la versione migliore di se stesso, o almeno, l'unica versione di persona in cui lui si sia mai identificato.

A due anni dall'inizio della sua trasformazione sessuale e, in occasione del suo ritorno su Netflix per la terza stagione di The Umbrella Academy (in cui anche il suo personaggio ha fatto coming out come trasngender), Elliot Page, in un'intervista al Late Night con Seth Meyers, si è aprto in un racconto onesto del drastico percorso che l'ha portato a cambiare sesso.

"Da quando sono diventato uomo la mia vita è migliorata drasticamente" sostiene Page ricordando i momenti del suo passato in cui, invece, si sentiva a disagio e arrabbiato con se stesso. "Questa trasformazione ha migliorato la mia vita e spero che tutte le persone che soffrono di un disagio di questo tipo possano affrontare al più presto il problema, come ho fatto io".

L'attore 35enne, da sempre sostenuto dalla famiglia, crede che nel mondo ci sia una ossessione per il binarismo (tema tornato al centro dell'attenzione dopo l'annuncio della figlia di Jennifer Lopez di essere non binaria) e che questo influenzi psicologicamente chi si sente diverso ma che sente il peso delle aspettative, dei limiti e dei vincoli imposti dagli altri di appartenere a uno solo dei due generi "accettati" dalla società o a un solo modo d'amare. In realtà sarebbe tutto più semplice, secondo l'attore, se tutti riuscissero a connettersi come esseri umani con gli stessi problemi e le stesse paure.

Oggi, Elliot, non potrebbe sentirsi più felice e "presente" nella sua vita in un modo che non avrebbe mai creduto possibile in passato. Prima, cercava solo di andare avanti nella vita, oggi, Elliot, è padrone della sua vita in tutte le sfaccettature.