Elly Schlein e il commento alle foto di Andrea Delogu

Fa il giro della rete il commento lasciato da Elly Schlein sotto alle foto di Andrea Delogu. A notarlo è Dagospia, che riporta quanto scritto dalla segreteria del Pd in calce al post pubblicato a Ferragosto dalla conduttrice romana. Una carrellata di fotografie che la immortalano tra momenti di vita quotidiana e scatti provocanti, quelle condivise della presentatrice quarantenne, che si riprende tra serie tv, passeggiate in una Roma deserta e, soprattutto, selfie sexy in bikini. Tanti i complimenti scritti dai follower e, tra i tanti commenti, spunta anche quello di Schlein, che decide di scherzare sulla sua decisione di chiudersi in casa a Ferragosto: "Ahah, i Griffin a Ferragosto", scrive la politica divertita, che abbandona per un attimo le vesti istituzionali in favore di un approccio più colloquiale. E aggiunge l'emoticon di un cuoricino. Ma Andrea non risponde.

Chi è Andrea Delogu

Tra le presentatrici televisive più apprezzate in rete, Delogu vanta oltre 600mila follower su Instagram oltre che una carriera trasversale tra conduzione ed editoria. Quest'estate l'abbiamo vista nuovamente al timone di "Tim Summer Hits", la show musicale di Rai Due, mentre il suo ultimo libro si intitola Contrappasso ed è un romanzo. Non è chiaro se tra Elly e Andrea ci sia una amicizia di vecchia data oppure se la politica apprezza lo stile di comunicazione sarcastico e irriverente che Delogu tiene su Instagram.