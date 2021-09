Elodie e la storia d'amore con Marracash: "Faticosa, siamo molto diversi"

Da oggi tornata in radio con "Vertigine", Elodie si è raccontata sulle pagine dell'ultimo numero di Vanity Fair, rivelando verità private sulla propria storia d'amore con Marracash.

Un amore complicato

Dopo settimane di rumor che parlavano di una possibile crisi di coppia, la cantante romana ha voluto fare chiarezza. "La nostra relazione? È stimolante e faticosa", ha confessato la futura co-conduttrice de Le Iene. "Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d'amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi".

L'ultima foto social di coppia pubblicata da Elodie e da Marracash risale al 4 giugno scorso. Un'assenza inedita che aveva alimentato voci di una rottura. 31enne del Quartaccio, borgata romana, la cantante si è classificata al secondo posto alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per poi partecipare al Festival di Sanremo 2017 e 2020 con i brani Tutta colpa mia e Andromeda. Nel 2021, invece, ha co-condotto il Festival per una sera. Esperienza che bisserà a breve con la nuova edizione de Le Iene, alternandosi con altre 9 donne.

Il futuro al cinema

La storia d'amore con Marracash va avanti dal 2019. Nell'imminente futuro di Elodie anche un ruolo da protagonista nel nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. “Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”, ha dichiarato il regista. “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”, ha commentato Elodie.