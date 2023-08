Elodie scrive ad Andrea Iannone: la dichiarazione (con foto) nel giorno del suo compleanno

Esattamente un anno fa, quando le prime indiscrezioni si facevano spazio nelle cronache del periodo, di Elodie e Andrea Iannone si parlava come di una coppia nata nel pieno delle vacanze estive e con un futuro tutto ancora da scrivere. Oggi, però, dopo i fatti che in questi dodici mesi hanno confermato la solidità delle loro intenzioni, della cantante e del pilota motociclistico si può tranquillamente parlare come protagonisti di una relazione che con i brevi flirt appannaggio del gossip non ha nulla a che fare.

La dimostrazione è arrivata prima con le presentazioni ufficiali di Elodie ai parenti di Andrea, poi con la convivenza e, ancora, con le dichiarazioni che lei ha riservato al suo fidanzato, descritto come "un ragazzo pulito, buono, rispettoso e con tante qualità". E oggi che il pilota festeggia i suoi 34 anni, ecco arrivare una nuova conferma della serenità sentimentale condivisa da entrambi ed espressa da Elodie con un'autentica dichiarazione d'amore per il suo Andrea. "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo", si legge a corredo della raccolta di foto pensate per augurare buon compleanno al compagno.

Elodie e Andrea, la storia di un amore

Galeotto fu il mare cristallino della Sardegna per Andrea Iannone ed Elodie che proprio sulle spiagge sarde iniziarono a conoscersi, a innamorarsi, a supportarsi sempre. Non è passato inosservato, infatti, il sostegno che Iannone ha dato a Elodie durante la sua partecipazione a Sanremo nonostante non avessero ancora mai rilasciato grandi dichiarazioni sul loro amore. Il tema famiglia è sempre molto dibattuto quando due personaggi famosi si fidanzano, ma Elodie è stata chiara: a lei piacerebbe diventare mamma, ma al momento giusto. "Non bisogna fare un figlio per stare meglio - ha dichiarato al settimanale Chi -, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò". E alla domanda, se in questi anni ci sia mai andata vicina, con grande onestà ha risposto di no, che "finora non mi è mai capitato". Ma chissà, forse con Andrea troverà la stabilità giusta...