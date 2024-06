Elodie, bordata all'autore di Gigi D'Alessio: il botta e risposta nei camerini

Sul palco e davanti alle telecamere fila sempre tutto liscio (o quasi), ma la vera anima di qualsiasi spettacolo è dietro le quinte. È lì che gli artisti condividono ansie e aspettative, si lasciano consigliare dagli addetti ai lavori, tirano le fila per portare in scena l'esibizione migliore, ed è sempre lì che avvengono incontri e incroci, a volte anche 'pericolosi'.

Nel backstage di Gigi - Uno come te, il concerto-evento di Gigi D'Alessio a piazza del Plebiscito, a Napoli, in onda su Rai 1, il via vai è stato parecchio. Tanti gli artisti che hanno partecipato alla serata, duettando con il cantante partenopeo, da Fiorella Mannoia a Geolier, Arisa, Annalisa, Clementino, Alessandra Amoroso, ovviamente LDA - il figlio di Gigi D'Alessio - Guè, The Kolors e Umberto Tozzi, Elodie. E proprio la cantante romana si sarebbe resa protagonista di un effervescente siparietto dietro le quinte con un autore storico di D'Alessio, il maestro Vincenzo D'Agostino.

A raccontare cosa sarebbe accaduto è il settimanale Chi. D'Agostino ha scritto gran parte del repertorio di Gigi D'Alessio e pare che abbia detto a Elodie: "Sai che stasera canti 20 anni della mia penna e della mia arte al servizio del grande Gigi?". La popstar nostrana avrebbe risposto tranchant: "E chi sei, Mogol?". Una spallata pesante nei confronti del noto autore, ma sembra che per stemperare il gelo si sia buttato tutto in confusione tra grandi risate...