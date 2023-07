Elodie ospite di un boat party fa i conti con la nausea: "È difficile cantare con le onde", il video

Elodie è una delle artiste italiane più amate del nostro paese, le sue canzoni sono hit che fanno ballare, ma anche emozionare e non stupisce il fatto che la sua presenza venga richiesta per eventi privati. Grazie a un video condiviso su TikTok possiamo ascoltare e vedere la cantante esibirsi su una barca in occasione di un boat party.

La festa, che si è svolta su un'imbarcazione a largo della costa di Capri, è stata organizzata da Peroni Nastro Azzurro ieri, 2 luglio, ed Elodie era l'ospite d'onore dello show marino condotto da Tommaso Zorzi. Per la cantante si è trattata della prima esibizione in mezzo al mare e il mix canto e onde non è da replicare. Nel filmato infatti si vede Elodie che cerca di cantare senza far notare la sua sofferenza, ma in alcuni momenti è evidente che la nausea abbia la meglio. Tra un brano e un altro si è anche scusata con le persone che la stavano ascoltando: "Ho un po' di nausea, sono onesta è difficile... Questa è la mia prima volta, sono molto felice di farlo con voi, ma è la prima volta ed è difficile cantare con le onde, molto difficile", ha confidato la cantante.