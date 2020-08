Elodie a cuore aperto: “Alcuni miei ex fidanzati soffrivano del mio successo”

Nel pieno di un periodo d’oro segnato dal successo dei brani ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’ che riempiono l’aria estiva con i loro suoni, Elodie ha tracciato un bilancio della sua carriera in costante ascesa nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, occasione per accennare al suo rapporto con alcuni ex fidanzati incapaci di supportarla nella sua professione.

“Sono stata educata a essere libera, ma tutti i giorni devo combattere contro il pregiudizio”, ha dichiarato la cantante certa di quanto sia difficile non curarsi di presunti modelli di perfezione, ma altrettanto conscia di essere una donna intelligente che non cambia per gli altri “finché non sbaglio”. E contro quel pregiudizio schiera la sua forte personalità: “Discuto sempre, anche con gli ex. È capitato che soffrissero la determinazione, l’avere degli obiettivi, il guadagnare più di loro. Com’è possibile? Il mio successo non deve ledere la tua autostima, è un grave retaggio culturale. E le ragazze che verranno dopo non dovranno avere questo problema”.

Elodie felice con Marracash

Non è la prima volta che Elodie accenna al passato della sua vita sentimentale. Di recente ha ricordato il trasferimento in Puglia fatto per amore, o almeno per quello che pensava fosse amore: "Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia, scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire. Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere. In realtà lui non stava bene, non poteva amarmi, e io ero di nuovo in una situazione più grande di me e con uno sconosciuto", ha ricordato la cantante oggi felicemente fidanzata con Marracash che considera un punto di riferimento importante anche da un punto di vista professionale: "Il primo giudice di me stessa sono io - ha spiegato - Mi fido ancora di vecchi amici, parenti, mio padre, Fabio (Marracash, ndr), anche se con lui faccio un po' di fatica, o ho un po' pudore".