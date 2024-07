Fan incinta sceglie di chiamare la figlia Elodie, la reazione della cantante. Il video

Un dopo concerto che sicuramente Elodie non si aspettava. Durante l'ultima tappa di Road to Battiti a Bari, Elodie ha scoperto che una sua fan avrebbe chiamato la figlia proprio come lei. La cantante è rimasta particolarmente colpita dalla notizia che le è giunta mentre era sul palco. Da lontano la futura mamma è riuscita a farle arrivare il messaggio e nel momento esatto in cui Elodie ha capito che la bambina ancora non era nata, ma si trovava nella pancia, ha esclamato: "Quindi c'è una piccola Elodie, ah se è nella pancia allora dopo devo dare un bacetto". E così ha fatto.

Su TikTok e X sono molti i video del momento, ma in uno in particolare è ben visibile l'istante in cui l'artista incontra la fan, si china e le bacia il pancione. Alla fine del filmato viene spiegato perché lei abbia preso tale scelta: "L'ho scoperto il giorno in cui sono venuta a un tuo concerto a Roma". Era destino.