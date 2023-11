Elodie inseguita da due fan in auto: la sua reazione quando si accostano

L'esibizione di Elodie nella seconda puntata dei Live di X Factor è stata, come sempre, formidabile. La cantante ha dato il meglio di sé sul palco del talent in onda su Sky, interpretando alcuni dei brani tratti dall'ultimo progetto, Red Light, con un corpo di ballo che ha contribuito a rendere la sua performance memorabile, conferma di un successo che a breve la vedrà protagonista nel suo primo tour di palasport già sold out. Ma l'ovazione ricevuta durante la sua esibizione a X Factor non è stata l'ultima della serata, dal momento che la cantante è stata omaggiata anche per strada da due fan che l'hanno inseguita e, fermi davanti al semaforo, hanno iniziato a cantare il brano Due. Sorpresa Elodie che, davanti alla scena, ha iniziato a intonare il suo pezzo insieme a loro. La scena è stata poi condivisa da lei stessa sul suo profilo social.

Criticata per le nudità mostrate nel video del suo ultimo singolo e nelle foto con cui lo ha lanciato sui social, di recente Elodie ha replicato con forza ai commenti negativi: "Ho sentito qualcuno che mi ha detto che non c'era bisogno, invece c'è bisogno eccome!" ha detto: "Soprattutto oggi c'è bisogno di ricordare che il corpo femminile è nostro e siamo libere di decidere come esprimerci e come utilizzarlo. Il pudore deve esserci per i brutti pensieri che facciamo, non per come ci mostriamo. Mai".