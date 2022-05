Da Chiara Ferragni a Elodie: la nuova moda è il top "a foglia di fico". Ecco quanto costa

Impossibile non farci caso: c'è un capo must have per questa estate 2022. Ed è il top in forma di "foglia di fico" sfoggiato in queste ore da due delle donne più amate del mondo dello spettacolo, ovvero Chiara Ferragni ed Elodie. Oltre un milione i like raccolti in totale dagli scatti pubblicati dall'influencer e dalla cantante. E, dietro, c'è il talento di un giovane stilista, AndreAdamo.

Un reggiseno con le coppe a forma di foglia di fico e un gioco di nastri sulla schiena. Il tutto di color nero. E' stata Elodie la prima a sfoggiare il reggiseno in uno shooting organizzato nei giorni scorsi, ottenendo circa 250mila like su Instagram. Poi è stata la volta di Chiara Ferragni, che invece ha indossato il capo durante un pranzo insieme al marito Fedez in un ristorante a Portofino: ben 600mila i like al post.

Pezzo di punta della collezione di AndreAdamo, il reggiseno costa circa 180. Classe 1984, originario di crotone, AndreAdamo è un designer che si sta imponendo nel mondo della moda negli ultimi anni, dopo una formazione negli atelie di nomi del calibro di Elisabetta Franchi, Roberto Cavalli, Dolce e Gabbana. Il suo brand personale è nato durante il lockdown. E sta conquistando le vip di casa nostra.