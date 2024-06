Elodie: "Mia madre si sposa, canterò per lei. Se farei un figlio da sola? Sì, congelerei gli ovuli"

"Non sono una star! Sono impegnativa e capricciosa, questo sì". No, Elodie non si sente una star anche se le sue canzoni sono da ormai anni tra le più cantante e trasmesse in radio in Italia e ha da poco pubblicato "Black Nirvana", un singolo destinato ad essere ballato tutta l'estate. In merito al suo carattere poi aggiunge: "Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico". Elodie e Andrea Iannone sono una coppia da due anni e i due non potrebbero essere più felici.

Al momento non sono nei loro programmi né figli né matrimonio. "Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia", ha spiegato Elodie a Vanity Fair. Una scelta che non ha niente a che vedere con la separazione dei suoi genitori: "Loro non si sono mai sposati. Erano molto moderni. Non mi hanno battezzata, per esempio, perché volevano lasciarmi la possibilità di decidere". Al momento sposarsi non rientra tra i suoi piani, però a un matrimonio parteciperà e avrà anche un ruolo molto importante: quello di sua madre, Claudia Marthe. "Per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro", ha rivelato la cantante.

"Sto pensando di congelare gli ovuli"

In merito al diventare madre, ancora ci sta pensando e ha preso in "considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli". A frenarla, nel salto nel vuoto che è diventare genitori, è la paura "di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma".

Sta riflettendo sul congelamento degli ovuli perché sta pensando all'opzione di avere un figlio da sola: "Nel momento in cui riusciremo a riconoscere che non esiste un’unica rigida idea di famiglia, saremo tutti più felici: due uomini, due donne, una madre e il suo bambino, una coppia poliamorosa. La sfera affettiva dovrebbe essere un luogo intoccabile. Divento pazza, feroce, quando qualcuno si permette di giudicarla".

Musica, parità di genere e molestie

"Ci sono molte più donne in classifica rispetto a cinque anni fa. Tutti stiamo lavorando al superamento del gender gap, anche gli uomini con una certa intelligenza", ha osservato Elodie, "Ripenso a quando io ho cominciato questo mestiere: l’idea di una femminilità prorompente infastidiva. Non ho trovato subito delle persone che l’hanno compresa. Il mio desiderio di usare il corpo come Raffaella Carrà, e non mi sto paragonando a lei, divideva. Ho dovuto discutere, nell’ambiente volevano che stessi al mio posto, che mi limitassi a fare musica leggera e basta".

In merito alle molestie nel mondo della musica Elodie offre il suo parere: "Per quel che mi riguarda è un mondo sano, non sono mai stata vittima di molestie. Da piccola, però, mentre facevo la cameriera, mi sono imbattuta in un datore di lavoro che non è stato delicato". Un gesto che inevitabilmente ha suscitato una sua immediata reazione: "Mi sono spostata e gli ho detto: 'Che stai a fa’?'. Poi l’ho preso da parte e ho cercato di spiegargli che non era il modo. Lui non voleva capire, sminuiva: 'È uno scherzo tra me e te'. L’ho lasciato lì nella sua vergogna".

Il giudizio delle donne e il futuro (non così scontato)

"Spesso sono le donne a essere spaventate da come uso il mio corpo, che è una forma di libertà. Non comprendono la dignità delle mie scelte. E credono che così non lasci spazio alle parole, invece sono un essere parlante", ha dichiarato Elodie facendo riferimento alle molte critiche che da anni accompagnano le sue esibizioni o videoclip. In merito alla "dignità", secondo lei c'è "confusione su che cosa sia. È pulizia interiore. È mostrarsi nella verità, anche quando è una brutta verità. Io ho una grande dignità. Per questo mi voglio bene, la mattina mi guardo allo specchio e sono serena".

Il suo futuro non è poi così certo e proprio perché è "serena", con grande onestà rivela che non sa se tra 10 sarà ancora una cantante. "Mi piacerebbe trasferirmi in un altro Paese. E magari, per un periodo, cambiare mestiere. Mi annoio facile e confido nell’inaspettato. Chissà, potrei essere alle prese con dieci figli oppure decidere di mollare tutto". Però non lo annuncerebbe, vorrebbe dire "attirare attenzione", lei se ne andrebbe "via e basta, in silenzio".