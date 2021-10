Elodie si "consola" con una amica dopo le voci di crisi con Marracash, le foto a Milano

Elodie si consola con una amica dopo le voci di crisi con Marracash. Immortalata a Milano al termine di una giornata di lavoro, la cantante trova ristoro tra le braccia di una fidata amica per risollevarsi dal bombardamento mediatico nato attorno alla presunta maretta che starebbe vivendo col rapper. Nelle foto, immortalate dai paparazzi del settimanale Oggi, l'artista romana mostra il suo lato più fragile, lontano dai lustrini a cui ha ha abituati nelle (acclamatissime) esibizioni in tv.

Le foto con l'amica

Un boccone al bar e lo sguardo fisso sul telefono, come in attesa di un messaggio importante. Così Elodie, in abiti casual, viene immortalata dai fotografi verso sera, mentre si tiene il viso tra le mani: segno di preoccupazione o solo di tanta stanchezza? Non è dato sapere. Di certo c'è che ad aiutarla arriva presto una amica, che esce dal bar e la cinge in un abbraccio.

Le parole di Elodie sulla crisi con Marra

A confermare che il periodo sentimentale non fosse dei migliori è stata proprio Elodie nei giorni scorsi, nel corso di una delle ultime interviste rilasciate.

L'ultima foto social di coppia pubblicata da Elodie e da Marracash risale al 4 giugno scorso. Un'assenza inedita che aveva alimentato voci di una rottura. . "La nostra relazione? È stimolante e faticosa", ha confessato la futura co-conduttrice de Le Iene, nonché prossima attrice nel film Ti Mangio il cuore. "Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d'amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi".

Dopo settimane di rumor che parlavano di una possibile crisi di coppia, la cantante romana ha così voluto fare chiarezza. Pare insomma che la love story tra i due cantanti, all'attivo dal 2019, stia attraversano il suo momento più delicato. Ed Elodie sta scoprendo che, come recita la massima, gli amici si vedono nel momento del bisogno.

La carriera a gonfie vele

Intanto la carriera prosegue a gonfie vele. Oltre alla conduzione delle Iene, al via nelle prossime settimane, Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno in autunno.

In basso, le foto di Elodie con una amica a Milano