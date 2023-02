Elodie pronta a diventare mamma? Le parole su Iannone

Ieri sera Elodie ha cantato la sua "Due" sul palco di Sanremo, la canzone parla di un amore finito che ha portato molto dolore e il cui epilogo è sintetizzato in due versi del ritornello: "Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue". Al momento però il suo cuore sta vivendo un periodo di serenità, dopo la burrascosa relazione con Marracash, grazie al pilota di MotoGp Andrea Iannone.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi Elodie ha parlato della sua esperienza cinematografica, di Sanremo, ma anche dell'amore. Alla domanda come va con Iannone, Elodie risponde cauta. "Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità".

Nel film Ti mangio il cuore, disponibile sulle piattaforme streaming, Elodie aspetta un figlio e ammette che aver interpretato il ruolo di una donna incinta è stata un'esperienza particolare: "Ad un certo punto ci ho creduto veramente. È bellissimo. Nel film partorisco e l'ho vissuto come un vero parto, con sofferenza, con trasporto". Alla domanda però se un figlio "rimetterebbe in ordine tante cose" la cantante in gara al 73esimo Festival di Sanremo è molto diretta: "Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò". E alla domanda, se in questi anni ci sia mai andata vicina, con grande onestà ha risposto di no, che "finora non mi è mai capitato".

La reazione di Iannone dopo che Elodie ha cantato a Sanremo

Con occhi truccati di nero e una scelta stilistica che ha sorpreso e affascinato Elodie ha conquistato il palco di Sanremo con la sua "Due": un brano con un testo molto esplicito. Sia lei che Federica Abbate, l'altra autrice insieme a Elodie e Jacopo Ettorre, quando hanno scritto il brano stavano uscendo da una relazione la cui fine non è stata delle migliori e nelle parole scelte si legge la delusione che hanno provato.

Elodie non ha mai nascosto che con Marracash ha provato un amore molto forte, ma come lei stessa ha affermato: "È stata una relazione complessa" e l'ultimo disco l'ha aiutata "a metabolizzarla e a darle il posto che si merita". Parole molto forti che però racchiudono una grande consapevolezza di sé e di quello che ha capito di non volere nella sua vita. Sicuramente un ruolo fondamentale in questa scoperta l'ha avuta Iannone che ieri sera non si è lasciato andare a un entusiasmo sfrenato nel vedere la compagna sul palco dell'Ariston, ma ha condiviso - aggiungendo un cuore - le foto pubblicate dalla cantautrice. Un gesto che racchiude stima e amore.