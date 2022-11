Elodie e Iannone nel letto insieme: la foto della passione

Galeotta fu l'estate in Sardegna. Proprio tra il mare cristallino e la sabbia fine dell'isola è sbocciato l'amore tra Elodie e Andrea Iannone. Quello che sembrava un fuoco destinato a bruciare velocemente si è invece trasformato in una relazione come dimostra l'ultimo scatto che la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram. Una foto molto, molto, intima che li ritrae sorridenti e felici sotto le coperte. La dimostrazione che la passione tra i due c'è.

Tra Elodie e Andrea sembrerebbe andare tutto nel migliore dei modi: sono stati molti gli avvistamenti dei due insieme in queste settimane tra Milano, Lugano - dove abita Iannone - e come dimenticare i viaggi a Madrid e a Vasto, in Abruzzo, dove vivono alcuni amici d'infanzia e dei parenti di Iannone (è la sua città di origine).

Il passato sentimentale della cantante è ben noto: la relazione con Marracash e la successiva separazione l'hanno fatta soffrire molto. Il loro è stato un amore molto intenso e Elodie era arrivata ad affermare che non avrebbe mai più amato nessuno come ha amato il rapper, perché nessuno sarebbe potuto essere alla sua altezza. Speriamo per Iannone che lui sia riuscito a farle smettere di pensare all'ex.