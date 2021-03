Elodie perde la pazienza e litiga coi fan: "Str*, frustrati. Fate solo tristezza"

E' uscita da regina dal festival di Sanremo, ma adesso Elodie si trova a che fare con il lato oscuro della popolarità, ovvero gli hater. Lo racconta un episodio avvenuto questa mattina, quando la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo contro alcuni follower che hanno criticato un vecchio video in cui, ancora 18enne, sostiene il provino ad X Factor nel 2008.

Elodie, la lite con gli hater

Girovagando per Instagram, Elodie si è imbattuta su un post che la ritrae ancora ragazzina e con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. "Ho letto un po' di commenti - dice un una clip condivisa tra le Instagram Stories - Commenti senza senso. Qualcuno mi ha detto che sono una piccola trans. Non sono una trans, ma se anche fosse, non sarebbe un'offesa. Che c'è di brutto?".

Le offese vanno poi a sottolineare l'aspetto fisico. "C'è chi dice 'si vede che crescendo si è rifatta come tutte le altre'. Non mi sono rifatta. E anche qui non vedo dove sarebbe il problema". A chi invece lancia frecciate per il suo abbigliamento, risponde: "Non avevo una lira, mi sono messa un paio di pantaloni che avevo".

L'infanzia complicata di Elodie

Proprio in occasione della sua performance sul palco dell'Ariston, Elodie ha raccontato le difficoltà economiche che si è trovata a gestire prima del successo, ovvero in occasione dell'infanzia e dell'adolescenza. "Vengo da un quartiere popolare di Roma, un quartiere che mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto - ha confidato - Non avevo acqua calda e non riuscivo a pagare le bollette. Volevo fare questo mestiere sin da bambina ma non mi sentivo all’altezza e non mi piaceva la mia voce. Non ho finito il liceo e non ho preso la patente…Se nasci in certi contesti devi lavorare di più. A 20 anni avevo deciso che la musica era finita, non volevo fare più niente, ma sono stata fortunata per un incontro".

"Ci stanno un sacco di stronzi frustrati - conclude l'artista romana - commentano il video di una ragazzina di diciotto anni, che tristezza infinita".

In basso, lo sfogo di Elodie e il suo provino ad X Factor