Marracash: la frase dal palco sembra una frecciata per Elodie e Iannone

C'è una canzone di Marracash che racconta il rapporto tra due amanti che proprio non riesce a finire, nonostante la relazione non possa trasformarsi in qualcosa di serio. Ed è una canzone che si addice esattamente alla situazione che in questo momento starebbero vivendo il rapper e la collega Elodie, almeno a giudicare dagli ultimi avvenimenti. Sì perché, nonostante tra i due sia finita da un pezzo, è stata la stessa Elodie di recente a dire che nessuno potrà mai sostituire Marracash, che nei suoi confronti ha provato un trasporto irripetibile. E che, soprattutto, "nessuno potrà mai essere alla sua altezza".

E' per questo che in molti, durante l'ultimo concerto di Marra, hanno voluto interpretare come una frecciata un gesto del rapper. Più precisamente, proprio mentre interpretava il brano Niente canzoni d'amore, Marracash ha sorriso nel pronunciare la frase "E sotto sotto tu sei una bandita come me, anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio". Insomma, secondo qualcuno lo "scemo" della questione sarebbe Andrea Iannone, ex pilota del MotoGp nonché ex di Belen Rodriguez, che la cantante ha confermato di frequentare proprio di recente.

Tra Elodie e Marracash è cominciata nell'estate del 2019, quando insieme hanno inciso la canzone "Margarita", che fu hit dell'estate e che li fece incontrare sul set del videoclip. L'amore è durato circa tre anni, ma si è fatto turbolento nell'ultimo periodo. A luglio di quest'anno lei era in prima fila ad un concerto di lui, tanto che in molti hanno fatto pensare ad un ritorno di fiamma. Peccato però che, di lì a poco, alcune foto la immortalavano con Andrea Iannone: love story che poi Elodie stessa ha confermato. Eppure, solo qualche mese fa, la stessa cantante diceva: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza".

Guarda il video su TikTok