Elodie ha lasciato Marracash? Chi è Davide Rossi, presunto nuovo flirt

Un fulmine a ciel sereno. O forse no. Sarebbe tutto finito tra Elodie e Marracash, dopo mesi di rumor incessanti. La cantante, fresca di co-conduzione a Le Iene, è stata paparazzata per le strade di Milano al fianco di Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani.

Chi è Davide Rossi

Il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della serata tra Elodie, Davide Mahmood e l'ex ballerino di Amici Gabriele Esposito, parla apertamente di "nuova stagione d'amore" per la cantante. Non una cena intima, va detto, ma un'uscita tra amici, con il settimanale che si è pesantemente sbilanciato ipotizzando un inedito flirt. Ex modello, Rossi, nato a Milano, si è laureato all’Università di lingue e comunicazione IULM, nel 2014, diventando successivamente marketing manager della maison Armani. La sua pagina Instagram ufficiale è privata.

La crisi con Marracash

Poche settimane fa Elodie aveva apertamente parlato della 'crisi' di coppia con Marracash, dalle pagine di Vanity Fair, definendo la loro storia d'amore “stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

L'ultima foto social di coppia pubblicata da Elodie con Marracash risale al 4 giugno scorso.