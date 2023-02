Elodie: "Si vedeva il mio seno nella bocca di un uomo. Mi criticano, ma il corpo è mio"

Non c'è solamente "Due", canzone che porterà a Sanremo, tra i nuovi brani di Elodie. C'è anche "Apocalisse", un testo dedicato alla relazione cl rapper Marracash, terminata nell'estate 2021 dopo due anni d'amore. Ed è proprio tornando a parlare di quella love story che la cantante - oggi felice accanto al motociclista Andrea Iannone - rivela tutta la complessità della relazione.

"È stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che si merita", rivela l'artista romana. E, a metabolizzarla, l'ha aiutata anche la vicinanza del campione MotoGP (ex di Belen Rodriguez). "Sono molto felice - aggiunge - ma la cosa piu importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì". Parole ambigue che lasciano intendere come invece con Marracash il rapporto con fosse semplice.

Elodie, assicura, non è forte come sembra. "Sono cosciente dei miei limiti. In terapia sono andata per quello, ma tra l’essere cosciente e il risolverli ce ne passa", ammette. E poi passa a parlare di come reagisce alle critiche sull'esposizione del suo corpo. Proprio in occasione di una scena di Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa presentato a Venezia lo scorso anno e in cui ha debuttato come attrice, ha vissuto un episodio per cui si è sentita violata: "Mi sono trovata a discutere perché si vedeva il mio seno nella bocca di un uomo. Ho pianto e mi sono sentita sbagliata. Eppure il corpo è mio".