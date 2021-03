Elodie a cuore aperto: "Così ho capito che Marra è l'uomo della mia vita"

C'era un mazzo di rose rosse ad aspettare Elodie al ritorno da Sanremo, dove ha incantato tutti con la sua performance in stile J-Lo. Mittente della romantica sorpresa era, ovviamente, Maraccash, l'uomo a cui è legata ormai da due anni. Ed oggi, a due settimane da quel giorno, la cantante si lascia andare ad un'intensa dichiarazione d'amore nei confronti del collega, rapper di professione.

Elodie racconta l'amore con Marracash

La complicità tra i due è nata nel 2017, sul set del video Margarita, brano che hanno inciso insieme, ma poi ha travalicato i limiti professionali diventando storia d'amore. E che storia d'amore. "Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita - confida oggi la 30enne romana Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po' di fortuna".

Prima di lui, Elodie aveva avuto una storia lunga due anni con Lele, altro collega conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, talent che ha lanciato la carriera di entrambi. Ma è Marra l'uomo della vita. E' dunque arrivato il momento di metter su famiglia? "Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono inamorata persa di lui come essere umano - risponde lei - Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme".

Oltre alla musica, tante sono le cose che li accomunano. "Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti - ha dichiarato ancora tempo fa - Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al ‘dovere’ Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa".