Elodie e Marracash: i veri motivi della separazione

Elodie e Marracash, il loro amore ha fatto sognare la musica italiana, ma come ben sappiamo ormai non stanno più insieme da un po'. Dopo una crisi, che sarebbe durata per tutta l'estate, Marracash lo scorso autunno ha ufficializzato la rottura. Elodie, invece, non ha mai parlato della fine della relazione questo fino a pochi giorni fa.

La cantante, in un'intervista a Grazia, ha parlato del suo futuro, dei progetti a cui si sta dedicando e anche della fine del suo grande amore, sì perché quella con il rapper è stata la storia più importante della sua vita.

Al momento nel cuore di Elodie c'è spazio solo per la musica e la sorella, Fey, che si è trasferita a Milano e che si sta per laureare. In questo modo la cantante ha risposto anche a chi si stesse immaginando un futuro con Davide Rossi: quello con il modello e marketing manager di Armani sarebbe stato solo un flirt passeggero, nulla di serio.

Elodie e Marracash: il perché della fine dell'amore

Il loro amore non è finito, si è trasformato, così Elodie cerca di spiegare perché, talvolta, l'amore non basta. "Per me continua ad essere famiglia", i due non hanno mai convissuto e poi lei, che vorrebbe tanto avere una famiglia, non riusciva a pensare "a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?".

Un ragionamento molto complesso, che però sottolinea la maturità del loro legame. Per lei, Fabio Rizzo, questo il nome all'anagrafe del rapper, è stato un punto di riferimento importante, un compagno di giochi che le ha fatto vivere anni bellissimi, riuscendo a scacciare in parte le sofferenze vissute da bambina.

Adesso Elodie vuole pensare alla carriera: "Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la tua fidanzata, che significa che quello è il mio ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo".

Elodie vive le relazioni come delle prove all'inizio: prima si rende disponibile e cerca di curare le ferite di chi le sta vicino, poi cambia e fa vedere le paure e le fragilità: questo bisogno di capire se l'altro c'è crea dinamiche un po' aggressive che vanno ad influire sulla coppia. "Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio".