Elodie in prima fila al concerto di Marracash. Tutti gli indizi del ritorno di fiamma

È tornato l'amore tra Elodie e Marracash? Sembra proprio che tutti gli indizi (social) portino a questa ipotesi e i fan della coppia non aspettano altro che venga confermata dai diretti interessati. Se è già da qualche tempo che si parla di un presunto ritorno di fiamma tra i due, oggi arrivano nuovi indizi a favore di questa tesi. Elodie, infatti, è stata avvistata in prima fila al concerto del suo ex fidanzato e la sua espressione (con gli occhi a cuoricino) parla da sola. La cantante di Andromeda, che di recente aveva dichiarato di essere single perché "egoista", non ha paura di nascondersi ripubblicando, sul suo profilo Instagram, il video che la immortala sorridente e piena di ammirazione nei confronti del suo ex fidanzato durante il suo ultimo concerto allo Stupinigi Sonic Park a Torino. Elodie, inoltre, ha pubblicato, sul suo Instagram, alcune parti del concerto di Marracash scegliendo delle canzoni per nulla casuali. L'ex concorrente di Amici, infatti, ha scelto di condividere sulle sue stories, il momento del concerto in cui Marracash ha intonato Crazy Love, la canzone dell'album Noi, loro e gli altri che contiene dei versi dedicati dall'italofrancese proprio a lei: "“Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti”. E ha anche ripubblicando, con tanto di cuoricino abbinato, il post della vittoria del Premio Tenco da parte del suo ex amore.

Sia Elodie che Marracash sono impegnati nei loro tour estivi ma entrambi hanno continuato supportarsi a vicenda. Lo stesso Marracash, infatti, una quindicina di giorni fa aveva partecipato al concerto dell'ex concorrente di Amici al circolo Magnolia di Milano. E tutti questi indizi, messi insieme, sembrano portare in un'unica direzione, quella di un ritorno d'amore tra i due e non ci resta che aspettare ulteriori news per scoprire se è davvero così.

Le tappe della storia d'amore tra Elodie e Marracash

Elodie e Marracash si sono conosciuti nel 2019 quando hanno collaborato al brano Margarita e già dalla pubblicazione del videoclip l'intesa tra i due era innegabile. Il rapper e la cantante, infatti, ci hanno messo poco a dichiarare il loro amore pubblicamente e sono diventati una delle coppie più hot del momento. La loro storia d'amore ha seguito di pari passo il loro avanzamento di carriera. Lei, nel 2020 partecipa a Sanremo con Andromeda e l'anno successivo torna sullo stesso palco in veste di co-conduttrice insieme ad Amadeus e fiorello nella seconda puntata del Festival. Saranno sette mesi dopo quell'apparizione che inizieranno a girare le voci di rottura tra i due per delle foto che immortalavano Elodie insieme a Davide Rossi. A novembre del 2021 Elodie e Marracash annunciano la rottura e il rapper dichiara che il video del suo brano Crazy Love rappresenta loro e della loro rottura. Dopo un po' sono arrivate, però, voci di un presunto ritorno di fiamma. Era aprile del 2022 quando i due sono stati avvistati insieme e Marracash aveva dichiarato che tra loro esisteva ancora un rapporto anche se non era più una relazione. Oggi, però, le immagini sembrano parlare chiaro.