Elodie si vuole sposare: la rivelazione durante le nozze di Diletta Leotta

In un'estate colma di matrimoni che celebrano amori consolidati, si inserisce alla perfezione l'indiscrezione secondo cui Elodie sarebbe a una svolta sul piano privato. A raccontarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: durante le recenti nozze di Diletta Leotta, la cantante, migliore amica e testimone della sposa, le avrebbe confidato alla presenza di conoscenti comuni il suo desiderio di fiori d'arancio con il fidanzato Andrea Iannone e, perché no, anche di allargare la famiglia.

Già un paio di settimane fa Elodie ha vissuto con grande partecipazione emotiva anche le nozze della madre Claudia Marthe con lo storico compagno Francesco Cramer... Che stia maturando anche per lei il tempo di pronunciare il fatidico sì? "Non ho mai sognato l'abito bianco", ha ammesso di recente, salvo poi rispondere a domanda diretta che "non lo so... Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa". Più scettico, invece, è parso il fidanzato Iannone che, in un'altra intervista, ha ammesso di non fare più programmi a lungo termine: "In passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte (le ultime relazioni lunghe le ha avute con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, ndr) Ma sicuramente nel mio futuro c'è anche una famiglia". E chissà se dopo due anni con Elodie quel futuro non diventi più che mai imminente...

L'amore tra Elodie e Andrea Iannone

L'amore tra Elodie e Andrea Iannone va avanti da circa due anni. Qualche tempo fa si era vociferato di una scenata di gelosia di Andrea per Elodie, protagonista insieme a Tatanai di un duetto molto intenso che avrebbe infastidito non poco il pilota: un'indiscrezione che nessun dei due ha mai commentato, lasciando che fossero i fatti a parlare, quelli che all'indomani del matrimonio di Diletta Leotta sono stati raccontati dalle foto di loro insieme.

"Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico" ha detto di recente Elodie a Vanity Fair. E sull'ipotesi matrimonio: "Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'dea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia", aveva detto. E ancora: "Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa. Figli? Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l'ipotesi di congelare gli ovuli".