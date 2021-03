Il bellissimo messaggio di Marracash dopo l'esibizione di Elodie a Sanremo

Dopo Matilda De Angelis, anche Elodie ieri sera ha messo tutti d'accordo sul palco di Sanremo 2021: talentuosa, bellissima e sensibile, ieri sera la cantante ha convinto il pubblico nel ruolo di co conduttrice della kermesse musicale al fianco di Amadeus. Tutti, compreso il suo fidanzato, il rapper Marracash, che ha lasciato il suo messaggio di orgoglio su Twitter.

Il messaggio di Marracash per Elodie

Spettatore d'eccezione delle perfomarce di Elodie, Marracash ci ha tenuto ad inviare i suoi complimenti alla compagna. "Orgoglioso di te", ha scritto in un tweet, aggiungendo una eloquente emoticon a forma di cuore. Oltre 17mila i like al post. Tanti, poi, i messaggi arrivati all'indirizzo del rapper durante la serata di ieri, tanti quanti i telespettatori ammaliati dal fascino della cantante romana: "Ma sei consapevole di quanto sei fortunato?", ha chiesto qualcuno, e lui ha risposto con un retweet.

L'amore tra Marracash e Elodie

Dopo la relazione con Lele Esposito, conosciuto ad Amici e durata due anni fino al 2018, Elodie ha ufficializzato l'amore con Marracash nel 2019. I due si sono conosciuti durante la realizzazione del singolo “Margarita”. “L’amore aiuta, non c’è niente da fare - ha dichiarato in passato a proposito del rapporto - ti rende più leggero, più bello. Starei continuamente lì a prendermi cura di lui: sono geisha, realizzo le cose prima che mi vengano chieste”. Oltre alla musica, tante sono le cose che li accomunano. “Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti. Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al ‘dovere’ Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa”.

La performance di Elodie a Sanremo

Una sensibilità, quella di Elodie, che ieri è emersa durante un bellissimo monologo sulle aspettative verso se stessi portato sul palco dell'Ariston. “Per parlare stasera ho dovuto abbattere un muro”, ha esordito: “Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle. Vengo da un quartiere popolare di Roma, un quartiere che mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. Non avevo acqua calda e non riuscivo a pagare le bollette. Volevo fare questo mestiere sin da bambina ma non mi sentivo all’altezza e non mi piaceva la mia voce. Non ho finito il liceo e non ho preso la patente…”. Poi la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo. E il successo.