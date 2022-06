Elodie rispolvera il tribale: la foto in perizoma (metallico) è super hot

"Tribale. Fuori venerdì". Così Elodie annuncia su Instagram l'uscita del nuovo singolo, Tribale - disponibile dal 10 giugno - e nel frattempo sfoggia un perizoma in perfetto stile anni 2000. Una promozione infuocata, come il post che in poche ore ha raccolto centinaia di migliaia di like e commenti bollenti. "L'unica con cui mi ritrovo a dubitare della mia eterosessualità" tra i più applauditi.

La cantante non lancia solo la sua hit estiva, che si preannuncia un successo, ma rispolvera l'accessorio cult che impazzava vent'anni fa (indimenticabile quello di Anna Oxa a Sanremo '99) e anche la moda del tatuaggio tribale su fondoschiena e fianchi che spopolava sempre in quegli anni. Sarà questa la moda dell'estate che sta per arrivare? Elodie, si sa, fa tendenza e potrebbe davvero rilanciare lo striminzito - e decisamente poco comodo - 'slip'. Quello che indossa lei nella foto, un mozzafiato primo piano del lato b immortalato di profilo, ha un tribale-gioiello di metallo che unisce gli elastici, di una sensualità unica, come fanno notare in molti. Un'immagine diventata già tormentone, ancora prima della canzone. A questo punto cresce l'attesa anche per il videoclip, che non uscirà prima di una settimana. Sarà 'vintage' anche quello, con Elodie in stivali col tacco e maxi-pants.

Elodie e il top a foglia di fico

Poche settimane fa Elodie aveva già regalato ai follower uno scatto ad alto tasso erotico, quello in cui indossa un top a foglia di fico. Dopo di lei lo ha indossato anche Chiara Ferragni, diventando un accessorio applauditissimo. "Sei tu la nostra Beyoncè" le aveva fatto notare qualcuno in quell'occasione e come dargli torto? La cantante romana è un mix di talento e sensualità capace di sbaragliare gran parte della concorrenza. Italiana e internazionale.

Il post pubblicato da Elodie