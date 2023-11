Elodie, la polemica sull'abito dallo spacco "hot": arriva la risposta epica della cantante

Da giorni il vestito rosso di Valentino indossato da Elodie fa discutere. Per qualcuno era troppo provocante, la minigonna ha uno spacco molto profondo lungo la coscia, perché mentre la cantante si muoveva si potevano intravedere le sue parti intime (ovviamente Elodie aveva degli slip adeguati al tipo di abito, ndr); per molti altri invece l'abito non aveva nulla di sbagliato, anche perché lei, come tutti, ha il diritto di essere libera di indossare ciò che vuole.

Sulla questione, visto che da giorni i social e non solo dibattevano sulla scelta adeguata o meno, è voluta intervenire la diretta interessata. Elodie, infatti, ha scritto un tweet in cui ha dato una risposta epica citando, tra l'altro, Laura Pausini.

"La tengo Como todas!", ha scritto la cantante romana appropriandosi della frase utilizzata da Pausini in un concerto in Perù nel 2014 quando, per colpa di un problema con il vestito, si è dovuta esibire con una vestaglia addosso. Ma il tweet di Elodie continua con un'altra frase, a sua volta un'altra provocazione. "E comunque ieri tripletta", questa affermazione calcistica si riferisce a quando qualche anno fa fu paragonata a Joao Mario, calciatore adesso del Benfica, che ieri sera ha segnato una tripletta giocando contro l'Inter. Qualcuno arrivò a dire che Elodie fosse uno "Joao Mario con i capelli". Questa replica non può che essere considerata epica.