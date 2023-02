Elodie rivela qual è la proposta di matrimonio dei suoi sogni (ed è romanticissima)

Come sogna la sua proposta di matrimonio Elodie? Beh, se qualcuno potrebbe immaginare la cantante romana come una donna poco romantica dovrà ricredersi perché la fidanzata di Andrea Iannone, anche se non ha mai sognato il matrimonio come tappa fondamentale nella sua vita, in realtà, un po' se lo immagina e ha, senza dubbio, in testa come vorrebbe che il suo fidanzato le chiedesse di sposarla. Come? È qualcosa di molto più romantico di ciò che si potrebbe immaginare. A parlarcene è lei stessa che, durante un'intervista con Rtl 102.5, ha risposto a chi le chiedeva "Qual è la proposta di matrimonio dei tuoi sogni?" rivelando come se la immagina.

Dolcissima, quasi sussurrando e con un velo di imbarazzo sul viso, Elodie ha ammesso come le piacerebbe che fosse la sua proposta di matrimonio e non ha nulla a che fare con gesti eclatanti, messe in scena clamorose e un "Mi vuoi sposare?" gridato ai quattro venti. Elodie vorrebbe che questa domanda le venisse fatta in totale intimità, riservatezza, in un momento di quotidianità, un cosiddetto "momento qualunque" che, però, si trasformerebbe, così, in un attimo speciale da custodire per sempre nel cuore.

"È difficile perché non ci avevo mai pensato non essendo una cosa della mia vita così importante - ha ammesso Elodie per poi svelare -. Forse a letto, appena sveglia, con la colazione che pensi che è una giornata classica e invece una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente".

Adesso non ci resta che aspettare di vedere se Andrea Iannone coglierà lo spunto oppure no.