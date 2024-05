Elodie si mostra appena sveglia e senza trucco: il video è bollente

Elodie è una dea e su questo non ci piove. La cantante romana, infatti, è un'icona non solo di talento ma anche di bellezza e l'ultimo video in cui si è mostrata al naturale appena sveglia ne è la conferma. La fidanzata di Andrea Iannone, infatti, ha pubblicato un piccolo video di se stessa, senza trucco e ancora a letto che ha conquistato tutti e dimostrato quanto a rendere meravigliosa Elodie non siano solo i chili di make-up di scena che la cantante tende a usare sul palco, ma soprattutto i suoi tratti incantevoli e quella bellezza al naturale che la rende splendida sia con che senza alcun trucco.

Così, Elodie, che è un'icona della musica e non solo - recentemente infatti la cantante ha anche dato dimostrazione di essere una potenziale ottima attrice recitando nel film di Pippo Mezzapesa, "Ti mangio il cuore" - ancora una volta ha dato dimostrazione del suo sex appeal e di quanto sia magnetica anche con i capelli scompigliati, il viso struccato e addosso solo un lenzuolo.

Recentemente protagonista di un pettegolezzo legato alla sua chimica con il collega Tananai dopo il loro duetto sexy sulle note di "Tango", che avrebbe fatto ingelosire molto Andrea Iannone, Elodie torna al centro dell'attenzione con questo video struccatissima e bellissima postato su Instagram e già entrato nel cuore dei suoi fan.

Dopotutto, questa ragazza dalla voce profonda, dalla grinta contagiosa e dalla sensualità innata è uno dei volti più amati dal pubblico maschile ma anche e soprattutto femminile che, guardandola, non possono che ammirare quanto sia bella in tutto il suo essere sicura di sé, con o senza trucco.