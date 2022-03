Il caso del video sexy di Elodie e di chi l'ha definita "smandrappona"

E' molto sexy l'ultimo video di Elodie. In bianco e nero, la cantante intona la sua ultima canzone "Bagno a Mezzanotte" mentre danza sulla scena. Oltre trecentomila le visualizzazioni in poche ore. Con qualche polemica. Sì perché nella giornata di ieri l'artista romana si è scagliata via social contro un articolo di Dagospia che la definiva "in versione pantera smandrappona".

"Vai Elodie, mostraci la chiappa (così evitiamo di ascoltare la tua modestissima canzone)", si leggeva nel pezzo, mandato online nel pomeriggio di ieri. E ancora: "Pipparoli e sgrillettone su di giri da quando è uscito il nuovo pezzo di Elodie 'Bagno a Mezzanotte': nel video si vede lei in versione panterona smandrappona, in bianco e nero". Poi: "Oltra a far del bene ai vostri occhi lo potete fare pure alle vittime della guerra: il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save The Children in Ucraina".

A stretto giro, la replica di Elodie, attraverso un video pubblicato tra le Instagram Stories: "Non mi sento offesa - ha dichiarato - Io sono una donna libera, mi piace il mio corpo mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista tanti anni, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori". Quindi ha proseguito: "Io sono una smandrappa orgogliosa, ma mi spiace quanto la libertà femminile mette in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All'estero è normale. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent'anni fa: è normale. Non c'è niente di male. E' un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare, non si scrivono certe cose. E' da vili".

Il video