Elodie e Tananai: spuntano i messaggi che si sono scambiati dopo il duetto sexy

Ha fatto molto parlare il duetto di ieri sera tra Elodie e Tananai. Protagonisti dello show Una Nessuna e Centomila, i due cantanti si sono esibiti sulle note del brano "Tango" dando luogo a una performance particolarmente complice, che avrebbe fatto persino infuriare il fidanzato di lei. Le chiacchiere proseguono oggi che il concerto è andato in onda e che Tananai stesso ha dedicato un messaggio affettuoso ad Elodie, raccogliendo una risposta di lei.

Subito dopo la messa in onda dell'esibizione Tananai ha condiviso un post con i momenti più intensi della performance. In particolare ha condiviso i momenti in cui cantano stringendosi, abbracciandosi e guardandosi negli occhi. "Elodie sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me" ha scritto il cantante. Poi ha condiviso i video più toccanti del duetto. A stretto giro è arrivata la risposta di Elodie, che ha lasciato un cuore e una faccina commossa. Insomma, ache lei si è trovata bene a collaborare col collega.

La sintonia tra i due è apparsa chiara al pubblico che ha reso il video virale al momento delle registrazioni e ad Andrea Iannone, fidanzato di lei, che subito dopo l'avrebbe chiamata al telefono recriminandole il suo fastidio. O almeno così racconta il settimanale Chi. Che rapporto c'è davvero tra Elodie e Tananai?