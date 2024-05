Elodie e Tananai, Iannone gelosissimo: cos'è successo dopo l'infuocato duetto

Quel Tango cantato insieme, occhi negli occhi, l'uno abbracciata all'altra, non ha suscitato solo le reazioni estasiate del pubblico presente all'Arena di Verona per Una Nessuna e Centomila e di quello che lo ha recuperato sui social rendendolo virale: l'esibizione di Elodie e Tananai, intensa ed emozionante nell'interpretazione di uno dei brani simbolo di Sanremo 2022, avrebbe stuzzicato anche Andrea Iannone, per nulla indifferente alla riuscita di una performance di cui la fidanzata è stata applaudita protagonista.

È il settimanale Chi a riportare oggi, nella rubrica Chicche di gossip del numero in edicola, il gesto del pilota, innamoratissimo compagno di Elodie da circa due anni, subito dopo "l'infuocato duetto" che - si legge - "ha acceso la fiammella della gelosia". Pare, infatti, che terminata l'esibizione, Iannone abbia subito chiamato la fidanzata e non per farle i complimenti... L'indiscrezione non aggiunge altro, né fino ad ora i due diretti interessati hanno commentato la voce che li riguarda. La certezza è che il feeling professionale tra Elodie e Tananai è stato dirompente all'evento musicale. Ma altrettanto evidente è quello sentimentale tra lei e il suo Iannone, di recente ripresi "in love" e nudi in piscina in un post che ha dimostrato la forza del loro legame, nato in Sardegna e consolidato nel tempo.