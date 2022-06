Elodie in tutina zebrata è super hot. Il look animalier infiamma il web

Elodie in tutina fuscia zebrata è più sexy che mai. Il look total animalier sfoggiato dalla cantante romana nel suo concerto a Milano, e appena pubblicato sul suo profilo Instagram, sta conquistando tutti. Con un abito attillato, un colore sgargiante, una fantasia animalier (abbinata agli stivaletti a punta con tacco a spillo), l'ex fidanzata di Marracash si fa notare e fa tornare voglia di rispolverare dall'armadio questa trama un po' "aggressive" e spesso accontonata per colori più sobri e meno vistosi. Ma Elodie, da brava trendsetter, rilancia le mode (come aveva fatto con il tribale e il reggiseno a forma di fico) e sa come mettersi in mostra in tutta la sua femminilità riuscendo a essere a suo agio con qualsiasi cosa indossi.

"Pazzesca", "Diva", "Sei una bomba", "Hottissima", "Stupenda" sono infiniti i commenti d'ammirazione (di uomini e donne) per la trentaduenne di Roma che, dopo aver partecipato ad Amici è diventata una star calcando i palchi più importanti d'Italia ed emozionando tutti con la sua musica, la sua personalità forte e anche la sua vita privata.

La storia della stampa animalier

La stampa animalier è una delle mode più antiche di sempre (e spesso al centro di polemiche e pregiudizi). Sia d'estate che d'inverno, il print animal dal maculato allo zebrato, dà spesso carattere a chi lo indossa e anche se potrebbe sembrare una moda recente, in realtà nasce da un passato lontano. L'animalier, infatti, era protagonista del mondo classico dove il vello degli animali era spesso simbolo di agio ai tempi dei Greci e Romani e dimostrava la propria appartenenza a un ceto sociale elevato. È tra il '600 e il '700, che torna in voga questo look, sia negli uomini che nelle donne, nello specifico il leopardato, grazie alla riscoperta del gusto per l'esotico. Il '900, invece, è il secolo del maculato che viene sfoggiato continuamente sui red carpet dalle dive. Da Bettie Page a Jackie Kennedie fino a Madonna, sono tantissime le star che scelgono questo pattern per i propri look.

Oggi, l'animalier, anche se meno presente sulle passerelle rispetto al secolo scorso, viene rispolverato di tanto in tanto da chi non ha paura di mettersi in mostra e attirare l'attenzione, proprio come Elodie.