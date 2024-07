Elodie, incidente hot durante il concerto, il vento le solleva il vestito: il video

Piccolo incidente hot per Elodie che durante una delle sue ultime esibizioni live è stata vittima di una dispettosa "folata di vento". Cosa è successo? Ospite a Battiti Live, Elodie si è esibita sulle note della sua nuova hit estiva, Black Nirvava, un successo incredibile proprio come tutti i suoi brani ma qualcosa durante questa performance è andato storto. Ed è così che la cantante romana, ex volto di Amici, è rimasta per un attimo quasi nuda. Ma spieghiamoci meglio.

Il vento un po' troppo forte, infatti, ha sollevato l'abito bianco indossato da Elodie nello show lasciando intravedere gli slip proprio mentre stava cantando sul palco della kermesse canora estiva condotta da Ilary Blasi e Alvin. Un incidente sexy che ha fatto subito il giro dei social provocando tantissimi commenti, per lo più di apprezzamento per la bellezza innegabile e la sicurezza di sé di di questa artista che non si è fatta travolgere dall'imbarazzo ma ha continuato a cantare da vera professionista.

Amata dal pubblico maschile, tanto quanto da quello femminile, Elodie ha gestito l'imprevisto con grande fermezza continuando a cantare e ballare e, soprattutto, a travolgere il pubblico come solo lei sa fare.

Ed è proprio questa sua sicurezza di sé, il suo talento, il fascino e quel carattere ribelle da vera rockstar a rendere Elodie una delle protagoniste assolute del panorama musicale contemporaneo. E se la sua Black Nirvana risuona in tutte le radio, Di Patrizi si sta preparando per la nuova stagione musicale lavorando al suo nuovo album di inediti pronto a debuttare prossimamente. E nel frattempo Elodie continua a godersi l'estate al fianco del suo fidanzato Andrea Iannone e dominando i palcoscenici di tutta Italia da vera protagonista.