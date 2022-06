Una sexy Elodie balla "Tribale" su Tik Tok (e il video diventa virale)

"Sei una dea", "meravigliosa", "la migliore", brava anche come ballerina". Sono solo alcuni degli innumerevoli commenti che si possono leggere sotto il video Tik Tok di Elodie mentre balla la sua hit, Tribale, che su You Tube ha già raggiunto quasi due milioni di views. Sexy, sicura di sé, consapevole della sua femminilità, Elodie ha lasciato tutti senza fiato ancora una volta e non solo per la sua voce e la sua bellezza ma anche per la sua grande abilità di performer e ballerina.

Il web, infatti, è letteralmente impazzito per le prove della coreografia di Tribale, curata da Gabriele Esposito, dove Elodie, con un top super sexy che mostra il décolleté e dei pantaloncini a vita alta, attillatissimi, sembra una vera pop star internazionale con le sue movenze e una personalità che buca lo scermo.

La romana, nelle scorse settimane, era stata al centro di diverse polemiche per la somiglianza della sua canzone Tribale con Festival, la hit degli anni 2002 di Paola e Chiara. La cantante di Andromeda, però, aveva risposto alle accuse di plagio con ironia pubblicando, nelle sue stories su Instagram, diverse canzoni come Your Eyes di Kylie Minogue, Moi...Lolita di Alizéè e Festival di Paola e Chiara.