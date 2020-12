Elodie, in intimo allo specchio, infiamma la rete

E' senza dubbio la cantante più sexy del momento. E per questo non passa inosservato l'ultimo video pubblicato su Instagram da Elodie Di Patrizi, che si immortala in déshabillé in casa. Un video in cui in cui dà sfoggio del suo corpo scultoreo ben fasciato dall'intimo attillato e color carne. Già lo scorso settembre aveva fatto molto parlare l'avvenenza dell'artista romana: tutto merito dell'abito "lunare" sfoggiato sul red carpet del Festival di Venezia insieme al fidanzato Marracash, un vestito firmato Versace, di cui l'ex allieva di Amici è vera e propria musa.

Intanto la carriera di Elodie prosegue a gonfie vele. Dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo con il brano Andromeda e un breve tour in giro per l'Italia organizzato quest'estate, ora è pronta a lanciare “This is Elodie x Christmas EP”, disponibile dall'undici dicembre su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile. L’ep conterrà quattro delle tracce di maggior successo presenti nell’album “This is Elodie”, “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino) registrate nuovamente da Elodie in una chiave più intima.