Elon Musk padre per la 12esima volta: è nato il terzo figlio con la compagna Shivon Zilis

Elon Musk è diventato padre per la 12esima volta a inizio 2024, ma la notizia è trapelata solo nelle scorse ore. L'imprenditore a PageSix ha rivelato che "rilasciare un comunicato stampa sarebbe stato bizzarro" e così fino ad oggi il grande pubblico non sapeva dell'esistenza del nascituro. Familiari e amici invece sapevano, ha affermato Musk. Si tratta del terzo figlio con la compagna Shivon Zilis.

"Rilasciare un comunicato stampa sarebbe stato bizzarro. Non sono diventato ‘padre segretamente', tutti i nostri amici e la nostra famiglia lo sapevano. La mancanza di comunicato non è sinonimo di ‘segreto'", ha voluto specificare il proprietario di X.

Chi sono i figli di Elon Musk

Il patron di Tesla ha avuto sei figli dalla prima moglie Justine Wilson (nati con la fecondazione in vitro), due figli dalla cantante Grimes (nome d’arte di Claire Boucher) e altri tre figli con Shivon Zilis.

Nel loro matrimonio Musk e Wilson (si erano conosciuti ai tempi dell’università), hanno dovuto affrontare la perdita un figlio. Due anni dopo le nozze, celebrate nel 2000, hanno perso a sole dieci settimane dalla nascita, il figlio Nevada Alexander per la 'sindrome della morte improvvisa infantile'.

Nel 2004 la coppia ha poi fatto ricorso alla fecondazione in vitro e sono nati così i gemelli Griffin e Xavier Alexander, che oggi hanno 20 anni. Xavier nel 2022 ha iniziato il processo per cambiamento di genere, assumendo il nome di Vivian Jenna e prendendo il cognome della madre, allontanandosi così dal padre. Nel 2006 la coppia ha poi avuto altre tre gemelli: Kai, Saxon e Damian. Nel 2008 il loro matrimonio è giunto al capolinea e nel 2020 è diventato padre insieme alla cantante Grimes di X Æ A-12, poi cambiato in X Æ A-XII e nel 2022 è poi nata Exa Darl Sideræl attraverso madre surrogata. Nel 2021 con Shivon Zilis ha avuto due figli nati con la fecondazione in vitro: Strider e Azure.