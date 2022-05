Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli dopo il grave lutto

Elon Musk ha espresso la sua vicinanza ad Andrea Bocelli per la perdita della madre Edi Aringhieri, avvenuta sabato 28 maggio 2022. "Con te partirò" ha scritto il patron di Tesla su Twitter citando uno dei brani più famosi del tenore 63enne. E, ancora, "Ave Maria" ha aggiunto poi, taggando Bocelli che tra le tante memorabili interpretazioni annovera anche la canzone alla Vergine Maria. Il pensiero di Musk così espresso ha trovato l'apprezzamento di migliaia di utenti che si sono uniti alle condoglianze per la famiglia Bocelli chiusa nel proprio dolore. Elon Musk è sempre stato un fan del brano con cui Bocelli esordì al Festival di Sanremo nel 1995. "Penso che 'Con Te Partiro' sia una canzone incredibilmente bella" aveva detto in un'intervista radiofonica: "È davvero calmante. Ed è davvero una bellissima canzone. E ovviamente, Andrea Bocelli è semplicemente un cantante incredibile".

La morte di Edi Arinchieri, madre di Andrea Bocelli

"È con grande dolore che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere suo marito Sandro in paradiso. I nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con tutta la famiglia Bocelli in questo momento difficile" ha scritto lo staff del tenore sui canali social. Edi Aringhieri più di una volta è stata ospite in tv, soprattutto a Domenica In, e ha parlato della sua vita e di quella di Bocelli. Non ha mai nascosto le difficoltà, ma con costanza e caparbietà ha permesso a suo figlio di diventare la star che è adesso.

La signora Aringhieri sapeva che Andrea sarebbe nato cieco, ma lei a discapito di quanto le consigliassero i medici aveva deciso di far nascere il suo bambino. Da quel momento lei e il marito, Alessandro morto nel 2000, si sono impegnati per rendere la vita di Andrea un po' meno difficile. A 6 anni lo hanno spinto a studiare il braille per poi incoraggiarlo nella musica.