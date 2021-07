Valli senior, criticata nelle vesti di mamma, sbotta: "Fatevi un esame di coscienza"

La giovane mamma si è lasciata andare ad un lungo sfogo pubblicato sui social manifestando la sua insofferenza verso le critiche fuori luogo che quotidianamente riceve, soprattutto per la gestione dei figli

"Perchè il bimbo non ha il cappello? Perchè non ha il pannolino? Perchè la crema non gliela metti così? Ma veramente? Io sono scioccata".

Eleonora, la maggiore delle sorelle Valli, (l'unica delle tre che non messo piede nel salottino di Uomini e donne), che da qualche tempo si è cimentata nel lavoro di influencer (seguendo le orme delle sorelle), con oltre 300mila followers al seguito, nelle scorse ore ha manifestato la sua insofferenza verso le continue critiche ricevute, soprattutto per la gestione dei figli. E l'ha fatto con un lungo sfogo condiviso sui social.

Nonostante lei sia sempre stata la più moderata tra le sorelle, dopo essere stata sommersa dalle critiche ha voluto rispondere a tono a chi, per la qualunque, contesta il suo atteggiamento.

"Se dovete criticare delle cose così allora davvero non avete nulla a cui pensare - chiosa sui social la mamma influencer - Accetto le critiche ma fatevi anche un esame di coscienza se arrivate a scrivermi queste cavolate".